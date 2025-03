As picadas de mosquito coçam por dias e deixam uma marca, por isso não se esqueça do repelente. Os mosquitos adoram se alimentar do seu sangue, são pequenos insetos vampiros. O emoji de mosquito mostra um mosquito com seis patas e asas. Esses pequenos insetos sorrateiros adoram sair à noite, perto da água ou em climas úmidos. Se você estiver acampando ou de férias onde há mosquitos, convém trazer um mosquiteiro para não acordar com picadas por todo o corpo. Esses insetos também são conhecidos por transmitir doenças como a malária, então não se esqueça do repelente. Use o emoji de mosquito ao falar sobre atividades ao ar livre, repelente de insetos, camping, doenças e mosquitos. Você também pode usar este emoji ao falar sobre alguém que suga a diversão de alguma coisa. Exemplo: Dan, não se esqueça do repelente para o 🦟🦟 . Eles estarão fervilhando lá fora esta noite.

Keywords: doença, febre, inseto, malária, mosquito, vírus

Codepoints: 1F99F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )