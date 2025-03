Les piqûres de moustiques démangent pendant des jours et laissent une marque, alors n'oubliez pas le insectifuge. Les moustiques adorent se nourrir de votre sang, ce sont de petits insectes vampires. L'emoji moustique montre un moustique à six pattes et ailes. Ces petits insectes sournois adorent sortir la nuit, près de l'eau ou des climats humides. Si vous faites du camping ou des vacances où il y a des moustiques, vous voudrez peut-être apporter une moustiquaire pour ne pas vous réveiller avec des piqûres sur tout le corps. Ces insectes sont également connus pour être porteurs de maladies comme le paludisme, alors n'oubliez pas le insectifuge. Utilisez l'emoji moustique lorsque vous parlez de l'extérieur, des insecticides, du camping, des maladies et des moustiques. Vous pouvez également utiliser cet emoji lorsque vous parlez de quelqu'un qui aspire le plaisir de quelque chose. Exemple : Dan, n'oublie pas le insectifuge pour le 🦟🦟 . Ils pulluleront là-bas ce soir.

Copie

Keywords: fièvre, insecte, maladie, malaria, moustique, virus

Codepoints: 1F99F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )