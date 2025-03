Le punture di zanzara pruderanno per giorni e lasceranno un segno, quindi non dimenticare lo spray per insetti. Le zanzare adorano nutrirsi del tuo sangue, sono piccoli insetti vampiri. L'emoji della zanzara mostra una zanzara con sei zampe e ali. Questi piccoli insetti subdoli amano uscire di notte, vicino all'acqua o in climi umidi. Se sei in campeggio o in vacanza dove ci sono zanzare, potresti portare una zanzariera in modo da non svegliarti con punture su tutto il corpo. Questi insetti sono anche noti per portare malattie come la malaria, quindi non dimenticare lo spray per insetti. Usa l'emoji della zanzara quando parli di vita all'aria aperta, spray per insetti, campeggio, malattie e zanzare. Puoi anche usare questa emoji quando parli di qualcuno che risucchia il divertimento da qualcosa. Esempio: Dan, non dimenticare lo spray per insetti per 🦟🦟. Saranno sciami là fuori stanotte.

Keywords: febbre, insetto, malaria, zanzara

Codepoints: 1F99F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )