Las picaduras de mosquito pican durante días y dejan una marca, así que no olvides el repelente de insectos. A los mosquitos les encanta alimentarse de tu sangre, son pequeños insectos vampiros. El emoji de mosquito muestra un mosquito con seis patas y alas. A estos pequeños insectos astutos les encanta salir de noche, cerca del agua o en climas húmedos. Si está de campamento o de vacaciones donde hay mosquitos, es posible que desee llevar un mosquitero para no despertarse con picaduras en todo el cuerpo. También se sabe que estos insectos transmiten enfermedades como la malaria, así que no olvides el repelente de insectos. Use el emoji de mosquito cuando hable sobre actividades al aire libre, repelente de insectos, campamentos, enfermedades y mosquitos. También puedes usar este emoji cuando hablas de alguien que le quita la diversión a algo. Ejemplo: Dan, no olvides el repelente de insectos para el 🦟🦟. Estarán pululando por ahí esta noche.

Keywords: fiebre, insecto, malaria, mosquito, virus

Codepoints: 1F99F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )