Ang kagat ng lamok ay makati sa loob ng ilang araw at mag-iiwan ng marka, kaya huwag kalimutan ang spray ng bug. Ang mga lamok ay gustong pakainin ang iyong dugo, sila ay maliliit na bampira ng insekto. Ang emoji ng lamok ay nagpapakita ng isang lamok na may anim na paa at pakpak. Ang maliliit na palihim na bug na ito ay gustong lumabas sa gabi, malapit sa tubig o basang klima. Kung ikaw ay camping o nagbabakasyon kung saan may mga lamok, maaaring gusto mong magdala ng kulambo para hindi ka magising na may kagat sa buong katawan. Ang mga insektong ito ay kilala rin na nagdadala ng mga sakit tulad ng Malaria, kaya huwag kalimutan ang pag-spray ng bug. Gamitin ang emoji ng lamok kapag pinag-uusapan ang tungkol sa labas, spray ng bug, camping, sakit, at lamok. Magagamit mo rin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang taong nakakakuha ng saya sa isang bagay. Halimbawa: Dan, huwag kalimutan ang spray ng bug para sa 🦟🦟 . Magdadanas sila doon mamayang gabi.

Keywords: dengue, lagnat, lamok, malaria, sakit

Codepoints: 1F99F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )