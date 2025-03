Mayroon ka bang ilang mga isda na madaling gamitin upang pakainin ng selyo? Gustung-gusto ng mga seal ang tubig at naglalatag upang magbabad sa araw. Ang seal emoji ay nagpapakita ng selyo na nakahiga na ang apat na palikpik nito ay naka-extend. Ang mga hayop na ito ay mahilig sa tubig ay napakaingay kapag nagsasama-sama kaya mahirap makaligtaan ang isang grupo sa kanila. Ang mga seal ay isa ring paboritong pagkain ng pating, kaya sinusubukan nilang iwasan ang mga pagkikitang iyon. Karaniwang ginagamit ang seal emoji kapag pinag-uusapan ang dagat, karagatan, marine life, shark, surfing, at seal. Gamitin ang emoji na ito kung mahilig ka sa mga nilalang sa dagat, kalikasan, marine biology, at mga seal! Halimbawa: Papakainin ni Charlie ang 🦭 isda ngayon.

Keywords: sea lion, seal

Codepoints: 1F9AD

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )