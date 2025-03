Você tem algum peixe à mão para alimentar uma foca? As focas adoram a água e se deitam para aproveitar o sol. O emoji de foca mostra uma foca deitada com suas quatro nadadeiras estendidas. Esses animais que amam a água são muito barulhentos quando se reúnem, por isso é difícil perder um grupo deles. As focas também são o deleite favorito dos tubarões, então eles tentam evitar esses encontros. O emoji de foca é comumente usado quando se fala sobre o mar, oceano, vida marinha, tubarões, surfe e focas. Use este emoji se você ama criaturas marinhas, natureza, biologia marinha e focas! Exemplo: Charlie vai alimentar os peixes 🦭 hoje.

Keywords: foca, leão marinho

Codepoints: 1F9AD

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )