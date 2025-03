As baleias são as maiores criaturas da Terra. Uma baleia azul pode crescer mais de 100 pés de comprimento e pesar 330.000 libras! O emoji de baleia mostra uma baleia com as costas arqueadas e o rabo apontando para cima. O emoji de baleia pode ser usado para falar sobre a vida marinha, algo muito grande ou qualquer coisa relacionada a baleias. Este emoji também pode ser usado para falar sobre alguém que pode ser lento ou grande como uma baleia. Exemplo: Jacob não pode vir, ele é muito grande e muito lento. 🐋

Copiar

Keywords: animal, baleia

Codepoints: 1F40B

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )