Os castores são alguns dos melhores construtores de barragens do mundo! Um castor é um grande roedor que adora água e construir represas, pousadas e canais. O emoji de castor mostra um castor em pé com uma cauda achatada, curvado. O emoji de castor é frequentemente usado para falar sobre castores ou construir algo. O emoji de castor também pode ser usado para descrever alguém que tem dentes salientes como um castor. Beaver também pode ser usado como um eufemismo referindo-se a uma certa parte do corpo feminino. Use este emoji ao falar sobre castores, a floresta ou um construtor útil. Exemplo: Mike pode construir um alojamento tão rápido quanto um 🦫.

Keywords: castor, represa

Codepoints: 1F9AB

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )