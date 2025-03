Cuidado com o King Kong, você não quer ficar do lado ruim daquele gorila. O emoji gorila mostra um grande gorila cinza em pé sobre quatro patas. O estilo do emoji gorila varia de acordo com o teclado emoji. Os gorilas são primatas poderosos. Eles são grandes, fortes, resistentes e mortais, então você não quer mexer com eles. Use este emoji ao falar sobre um gorila poderoso ou outros animais na selva. Você também pode usar este emoji para descrever alguém ou algo tão poderoso e forte quanto um gorila. Exemplo: Brad foi criado por um 🦍? Aquele cara é enorme!

Keywords: animal, gorila, macaco

Codepoints: 1F98D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )