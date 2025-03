Uma joaninha pousou em você? Não desligue, eles são conhecidos por serem amuletos de boa sorte. O emoji de joaninha mostra um besouro com 6 patas e asas vermelhas redondas com manchas pretas. O emoji de joaninha é frequentemente usado para fazer referência a joaninhas ou algo de sorte. Use este emoji ao falar sobre insetos, atividades ao ar livre, insetos ou beleza. Você também pode usá-los para falar sobre o medo de insetos ou do ar livre de alguém. Exemplo: Shay, olha tem dois 🐞🐞 nas suas costas. Você deve ter muita sorte.

Keywords: inseto, joaninha

Codepoints: 1F41E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )