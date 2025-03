O caracol terrestre comum é uma criatura marrom e viscosa, conhecida por seus movimentos incrivelmente lentos e natureza extraordinariamente dócil. Parte da família dos moluscos gastrópodes, ao lado do caracol do mar e do caracol de água doce, essas pequenas criaturas carregam suas casas nas costas e comem folhas verdes e vegetais variados, tornando-as uma praga e um incômodo na maioria dos jardins ao ar livre.

O que está demorando tanto? Você é mais lento que um caracol. O emoji de caracol é usado quando se fala de alguém ou algo muito lento. O emoji de caracol mostra a imagem de um caracol na posição vertical. Este emoji dá a sensação de algo lento, viscoso e pequeno. Use este emoji ao falar sobre caracóis ou algo lento. Exemplo: Bill é mais lento que um 🐌 . Nunca terminaremos nesse ritmo.

Keywords: animal, caracol

Codepoints: 1F40C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )