O emoji de leopardo retrata um gracioso e forte gato selvagem com muitas manchas escuras em seu pelo. O leopardo é um dos grandes felinos mais rápidos, atingindo velocidades de até 36 milhas por hora! Use este emoji quando estiver conversando sobre seus gatos não domésticos favoritos ou discutindo a beleza da natureza, mas tente não ficar preso em uma corrida a pé com um!

Copiar

Keywords: animal, leopardo

Codepoints: 1F406

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )