Gatos pretos são conhecidos por trazer má sorte. O gato preto é um grande símbolo do Halloween e do infortúnio. O emoji de gato preto mostra um gato com pêlo preto em pé sobre quatro patas. O estilo do gato varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de gato preto é frequentemente associado ao Halloween, má sorte e até perigo. Este emoji dá uma sensação assustadora, azarada e cansada. Gatos pretos também são animais de estimação, então esse emoji também pode ser usado por amantes de gatos. Exemplo: Wanda acabou de ganhar um 🐈‍⬛. É tão fofo.

Keywords: azar, gato, preto

Codepoints: 1F408 200D 2B1B

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )