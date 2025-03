Esta pequena aranha, não subiu em um bico de água, na verdade está no seu teclado emoji. O emoji de aranha mostra uma aranha preta com oito patas. Muitas pessoas têm medo de aranhas porque algumas têm veneno mortal. As aranhas fazem teias para pegar moscas no jantar e são um grande símbolo do Halloween. Use este emoji ao falar sobre essas criaturas rastejantes, insetos, insetos ou animais venenosos. Você também pode usar este emoji para falar sobre o Halloween ou o personagem de quadrinhos da Marvel, Homem-Aranha. Exemplo: Dan, você não pode manter isso 🕷 como animal de estimação porque sua mãe tem medo deles.

Keywords: aranha, inseto

Codepoints: 1F577 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )