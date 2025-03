Itsy bitsy spider, hindi umahon ng tubig, nasa iyong emoji keyboard talaga. Ang spider emoji ay nagpapakita ng isang itim na gagamba na may walong paa. Maraming tao ang may takot sa gagamba dahil ang ilan ay may nakamamatay na lason. Gumagawa ng mga sapot ang mga gagamba para manghuli ng langaw para sa hapunan at isa itong malaking simbolo para sa Halloween. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga gumagapang na hayop, insekto, bug, o makamandag na hayop. Magagamit mo rin ang emoji na ito para pag-usapan ang Halloween o ang Marvel comic book character na si Spiderman. Halimbawa: Dan hindi mo maaaring panatilihin iyon 🕷bilang alagang hayop dahil takot ang iyong ina sa kanila.

Keywords: gagamba, insekto

Codepoints: 1F577 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )