G'day pare! Ang mga kangaroo ay kilala sa kanilang malalaking paa at mga supot sa kanilang mga tiyan kung saan nila pinapanatili ang kanilang mga anak. Gamitin ang cute na Down Under na hayop na ito kapag nakikipag-chat tungkol sa malalakas na magulang sa kalikasan. Ang mga kangaroo ay mahusay ding boksingero. Jab, tumawid, tumalon.