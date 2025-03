Kung malapit na ang Halloween, maaari kang makakita ng ilang Jack-O-Lantern. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang kalabasa na may nakaukit na mukha at isang ningning na nagmumula sa mukha. Ang Jack-O-Lanterns ay isang tradisyon ng Halloween na karaniwang ginagamit sa loob at labas ng mga bahay bilang mga dekorasyon. Maraming mga bata ang tinuturuan na maghanap ng Jack-O-Lanterns bilang tanda na may ibibigay na kendi sa bahay habang sila ay nanliligaw. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang Halloween, o isang bagay na nakakatakot. Halimbawa: Huwag kalimutan ang mga kalabasa para sa 🎃

