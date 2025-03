Nagtatampok ang emoji na ito ng parol na gawa sa papel na may kulay pula. Ito ay tradisyonal na itinuturing na isang Asian lantern at nagmula sa China. Ang mga lantern na ito ay maganda, romantiko, at nagbibigay ng malambot, mahinang ilaw. Ang mga parol na ito ay makikita sa mga mahahalagang pagdiriwang, gaya ng Chinese New Year. Ang pulang papel na parol ay sumisimbolo ng kagalakan, kasaganaan, at suwerte. Magagamit mo ang emoji na ito para isaad ang anumang may kinalaman sa isang romantikong gabi, kulturang Asian, o kulay pula.

Keywords: bar, ilaw, lantern, pula, pulang papel na lantern, pulang paper lantern

Codepoints: 1F3EE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )