Ang dekorasyon ng pine, na kilala rin bilang "Kadomatsu" sa Japanese, ay isang kaayusan na karaniwang inilalagay nang maingat sa labas ng tahanan sa mga pagdiriwang ng Bagong Taon, upang salubungin ang mga espiritu at hikayatin ang isang masaya at malusog na taon na darating. Ang mga bamboo arrangement na ito ay madalas na pinalamutian ng mga halaman at kung minsan ay mga bulaklak, para sa karagdagang epekto. Gamitin ang emoji na ito para batiin ang mga kaibigan at pamilya ng maligayang Bagong Taon sa Hapon.

Keywords: dekorasyon, kawayan, pine, pine decoration

Codepoints: 1F38D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )