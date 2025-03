Walang relasyon sa orange na puso, magkaibigan lang kami! Ipinapakita ng orange na heart emoji ang hugis ng puso sa kulay na orange. Ang kulay kahel ay nagbibigay ng mainit na pakiramdam ng pangangalaga, at kaginhawaan kaya ang isang orange na puso ay itinuturing na isang simbolo ng pangangalaga. Ang orange na heart emoji ay ginagamit upang magpakita ng palakaibigan, pagmamalasakit, init, masaya, at pagmamahal. Isa rin itong kulay na puno ng enerhiya at pagkamalikhain. Ang orange ay isa ring malaking kulay na nauugnay sa taglagas at halloween, kaya ang pusong ito ay kadalasang ginagamit din sa mga panahong ito. Halimbawa: Mayroon akong pinakamatalik na kaibigan kailanman 🧡.

Keywords: dalandan, pusong dalandan

Codepoints: 1F9E1

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )