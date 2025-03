Cet emoji représente une lanterne en papier de couleur rouge. Ceci est traditionnellement considéré comme une lanterne asiatique et vient de Chine. Ces lanternes sont belles, romantiques et offrent un éclairage doux et faible. Ces lanternes peuvent être vues lors de fêtes importantes, comme le Nouvel An chinois. La lanterne en papier rouge symbolise la joie, la prospérité et la chance. Vous pouvez utiliser cet emoji pour indiquer tout ce qui a à voir avec une nuit romantique, la culture asiatique ou la couleur rouge.

Keywords: japonais, lampion rouge, lanterne, lumière, rouge

Codepoints: 1F3EE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )