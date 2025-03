Tradisyonal na ginagamit sa Japan at sa Asia, ang mga papel na parol ay nagbibigay ng malambot at pulang ilaw sa mundo. Ang isang ito ay maaaring gamitin upang ipakita ang kulay na pula o upang kumatawan sa anumang uri ng pag-iilaw. Ang mga parol na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at magandang kapalaran.