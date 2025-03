Mag-ingat sa supervillain emoji. Ito ay ipinadala upang sirain at manakop. Ang supervillain ay ang pangunahing kaaway ng superhero at naghahanap ng dominasyon sa mundo sa anumang paraan na kinakailangan. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng mask at supervillain costume. Ito ay nauugnay sa paghihiganti, kapangyarihan, dominasyon, mga kriminal, at mga antihero. Gamitin ang emoji na ito kapag naglalarawan ng isang bagay na may kontrabida tulad ng isang ugali o isang taong aktwal na supervillain. "Sigurado akong kapag umuwi ang amo ko, nagpapalit siya ng 🦹 outfit niya para iplano kung paano niya sisirain ang araw ko."

Keywords: criminal, kaaway, kalaban, masama, supervillain

Codepoints: 1F9B9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )