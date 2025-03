Méfiez-vous des emoji super-vilains. Il a été envoyé pour détruire et conquérir. Le super-vilain est l'ennemi juré du super-héros et cherche à dominer le monde par tous les moyens nécessaires. Cet emoji montre une personne portant un masque et un costume de super-vilain. Il est associé à la vengeance, au pouvoir, à la domination, aux criminels et aux anti-héros. Utilisez cet emoji pour décrire quelque chose qui a un méchant comme une tendance ou quelqu'un qui est un véritable super-vilain. "Je suis à peu près sûr que lorsque ma patronne rentre à la maison, elle se change dans sa tenue 🦹 pour planifier comment elle va détruire ma journée."

Keywords: criminel, mal, méchant, super-pouvoir, super-vilain

Codepoints: 1F9B9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )