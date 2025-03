La princesse est en train de s'entraîner pour être la reine, alors assurez-vous de montrer un peu de respect. Cet emoji est celui de la royauté et du pouvoir. L'emoji princesse montre une personne portant un diadème de princesse. Cet emoji se décline en différents tons de peau. L'emoji princesse est généralement associé à la royauté, à une princesse, à un fantasme majestueux et au monarque. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose ou de quelqu'un qui est royal, puissant et digne d'être une princesse. Exemple : Bella est tellement gâtée. Elle pense qu'elle est un 👸

Keywords: fantastique, princesse

Codepoints: 1F478

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )