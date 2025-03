Les elfes font partie des créatures mythiques les plus intelligentes de la forêt. Ils aiment la terre et peuvent faire beaucoup de travail pour leur petite taille. L'emoji elfe montre une personne aux cheveux longs, aux bijoux de tête et aux oreilles pointues. L'emoji elfe se décline en différents tons de peau et sexes. Les elfes sont dépeints comme des guerriers et des guérisseurs. Alors que les vêtements de cet elfe suggèrent qu'il se trouverait dans une forêt majestueuse, l'emoji elfe est également utilisé pour désigner les assistants du Père Noël. Utilisez cet emoji pour dégager une sensation de magie, de fantaisie et d'enchantement. Exemple : J'aimerais que ma vie soit aussi magique qu'un 🧝🏼‍♀️

Keywords: elfe, magique

Codepoints: 1F9DD

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )