L'emoji de jonglage de la personne montre un individu gardant en permanence trois balles ou plus en l'air. Cet emoji aux genres et aux tons de peau variés est très doué pour cette astuce de fête unique. Utilisez cet emoji pour montrer vos compétences les meilleures et les plus excitantes, et peut-être serez-vous invité à une afterparty de cirque exclusive. Vous pouvez utiliser cet emoji pour parler de la jonglerie réelle, ou pour signifier que vous êtes très occupé à essayer de jongler avec plusieurs tâches à la fois.

Copie

Keywords: jongler, jongleur, multitâche, personne qui jongle

Codepoints: 1F939

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )