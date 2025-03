C'est bon je comprends. La personne faisant un geste ok emoji montre une personne joignant ses mains au-dessus de sa tête en forme de "o" avec ses doigts joints. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau et sexes. Cet emoji symbolise le mot « ok », il peut donc être utilisé pour dire à quelqu'un que vous comprenez ce qu'il dit. Vous pouvez également utiliser cet emoji pour accorder une autorisation, approuver quelque chose ou être d'accord avec quelque chose. Exemple : Terry, si tu me dis que Lisa vient demain soir. C'est bon. 🙆.

Keywords: geste, main, ok, personne faisant un geste d’acceptation

Codepoints: 1F646

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )