Est-ce de l'amour ou est-ce de l'amitié ? Les personnes se tenant la main emoji peuvent être une expression de romance ou simplement un symbole pour montrer que vous vous souciez de quelqu'un. L'emoji personnes se tenant la main montre deux personnes debout et se tenant la main. Ces emojis viennent dans différentes combinaisons de genre et de tons de peau. L'emoji personnes se tenant la main peut être utilisé par tous pour exprimer l'amour, indépendamment de la préférence sexuelle et de l'expression de genre. Cet emoji est un choix populaire pour ceux qui expriment une fierté hétérosexuelle et LGBTQ. Utilisez cet emoji lorsque vous souhaitez exprimer un sentiment d'amour, de camaraderie, de relations, d'amitié et d'attention. Exemple « Brad va épouser John samedi. L'amour c'est l'amour 👬"

Copie

Keywords: couple, deux personnes se tenant la main, main, personne, poignée de main, tenir la main

Codepoints: 1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )