È amore o è amicizia? Le persone che si tengono per mano emoji possono essere un'espressione di romanticismo o solo un simbolo per mostrare la tua cura per qualcuno. L'emoji delle persone che si tengono per mano mostra due persone in piedi che si tengono per mano. Questi emoji sono disponibili in diverse combinazioni di genere e tonalità della pelle. Le emoji delle persone che si tengono per mano possono essere utilizzate da tutti per esprimere amore, indipendentemente dalle preferenze sessuali e dall'espressione di genere. Questa emoji è una scelta popolare per coloro che esprimono orgoglio etero e LGBTQ. Usa questa emoji quando vuoi esprimere un sentimento di amore, compagnia, relazioni, amicizia e cura. Esempio “Brad sposerà John sabato. L'amore è amore 👬”

Keywords: coppia, coppia che si tiene per mano, coppia per mano, persone che si tengono per mano, tenersi per mano

Codepoints: 1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )