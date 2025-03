Pag-ibig ba o pagkakaibigan? Ang mga taong magkahawak-kamay na emoji ay maaaring isang pagpapahayag ng pagmamahalan o isang simbolo lamang upang ipakita ang iyong pangangalaga sa isang tao. Ang mga taong magkahawak-kamay na emoji ay nagpapakita ng dalawang taong nakatayo at magkahawak-kamay. Ang mga emoji na ito ay may iba't ibang kumbinasyon ng kasarian at kulay ng balat. Ang mga taong magkahawak-kamay na emoji ay maaaring gamitin ng lahat upang ipahayag ang pagmamahal, anuman ang sekswal na kagustuhan at pagpapahayag ng kasarian. Ang emoji na ito ay isang sikat na pagpipilian para sa mga nagpapahayag ng tuwid at pagmamataas ng LGBTQ. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong magpahayag ng damdamin ng pagmamahal, pagsasama, relasyon, pagkakaibigan at pangangalaga. Halimbawa “Ikakasal si Brad kay John sa Sabado. Ang pag-ibig ay Pag-ibig 👬”

Kopya

Keywords: hawak, hawak-kamay, holding hands, magkapareha, magkaparehang magkahawak-kamay, mga taong magkahawak-kamay, tao

Codepoints: 1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )