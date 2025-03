Questa emoji è solitamente usata per dire "grazie a Dio!" o "lodate i cieli!" Può anche essere usato più letteralmente, per celebrare un'occasione gioiosa, come un invito a nozze o quando la tua amica ti dice che è incinta. Nel complesso, questa emoji è chiaramente ottimista, indipendentemente dal modo in cui la usi.

Keywords: evviva, mani, mani alzate, urrà, vittoria

Codepoints: 1F64C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )