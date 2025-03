Fai attenzione all'emoji del supercriminale. È stato inviato per distruggere e conquistare. Il supercriminale è l'arcinemico del supereroe e cerca il dominio del mondo con ogni mezzo necessario. Questa emoji mostra una persona che indossa una maschera e un costume da supercriminale. È associato a vendetta, potere, dominio, criminali e antieroi. Usa questa emoji quando descrivi qualcosa che ha un cattivo come una tendenza o qualcuno che è un vero supercriminale. "Sono abbastanza sicuro che quando il mio capo torna a casa, si cambia nel suo vestito 🦹 per pianificare come distruggerà la mia giornata."

Copia

Keywords: cattivo, criminale, supercattivo, superpotere

Codepoints: 1F9B9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )