L'emoji ninja raffigura un guerriero nel tradizionale abito ninja nero che copre e protegge il suo volto nascondendo la sua identità. L'emoji ninja è difficile da trovare, rendendolo altrettanto furtivo in forma di emoji come nella vita reale. Puoi usare l'emoji ninja per indicare che qualcosa dovrebbe essere tenuto segreto, o quando ti muovi di notte come questi tradizionali agenti giapponesi.

Keywords: guerriero, invisibile, nascosto, ninja

Codepoints: 1F977

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )