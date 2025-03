Stai dicendo una preghiera veloce, ti stai preparando per la scuola domenicale o stai incontrando il coro della chiesa per esercitarti? L'emoji della chiesa è perfetta per queste occasioni! Questo edificio cristiano è un luogo di culto e ospita servizi di culto insieme a eventi speciali come battesimi, matrimoni e funerali.

Keywords: chiesa, edificio

Codepoints: 26EA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )