Sforzati più che puoi, non sarai mai in grado di far ridere questa emoji. L'emoji della guardia è una guardia britannica adatta a proteggere la regina. Questa guardia è fedele alla famiglia reale, ha giurato di proteggere... quindi può proteggere la tua casella di posta da qualsiasi nemico. Usa l'emoji della guardia per descrivere un difensore o qualcuno che sta attento a qualcosa. Potrebbe anche essere usato per descrivere una guardia reale in Gran Bretagna. Esempio: “Il mio chihuahua di 6 libbre pensa di essere un 💂 per la regina. Abbaia sempre quando gli uomini grandi camminano vicino a me "

Keywords: guardia

Codepoints: 1F482

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )