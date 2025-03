🧑‍🤝‍🧑 persone che si tengono per mano + 103 variants

Siete innamorati o siete solo amici? Le persone che si tengono per mano emoji possono essere un simbolo di romanticismo, amore e amicizia. Questa emoji è disponibile in una varietà di combinazioni di genere e tonalità della pelle. Le versioni non di genere e omosessuali di questa emoji sono un simbolo di orgoglio per la comunità LGBTQ. L'amore è amore.