Gli emoji Babbo Natale e Mrs. Claus raffigurano i tradizionali personaggi natalizi responsabili di portare gioia ai bambini di tutte le età durante il periodo natalizio. Babbo Natale e la signora Claus sono probabilmente gli abitanti più famosi del mondo del Polo Nord. Loro, insieme ai loro laboriosi elfi delle vacanze, le renne magiche e la slitta volante, sono responsabili della consegna dei regali ai bambini che sono entrati nella "buona lista" di Babbo Natale.

L'emoji di Babbo Natale raffigura un uomo più anziano con la barba bianca, che indossa un cappello rosso a calza. Alcune versioni dell'emoji di Babbo Natale mostrano anche la parte superiore del vestito rosso di Babbo Natale. L'emoji di Babbo Natale è disponibile in una varietà di tonalità della pelle, portando lo spirito della diversità nelle festività natalizie,

L'emoji della signora Claus raffigura una donna anziana che indossa occhiali e un cappellino rosso dall'aspetto caldo con rifiniture bianche. Alcune versioni dell'emoji della signora Claus mostrano il vischio apposto sul cappello. Questa emoji, proprio come Babbo Natale, è disponibile in una varietà di tonalità della pelle.

A parte l'emoji maschio di Babbo Natale e l'emoji femminile della signora Claus, c'è anche un'emoji che rappresenta un personaggio festivo di genere neutro noto come Mx. Claus. Il titolo onorifico "Mx" viene utilizzato quando qualcuno non si identifica come un genere specifico. L'emoji di Mx. Claus raffigura il volto di una persona anziana senza genere, con i capelli bianchi o grigi, che indossa un cappello simile a quello di Babbo Natale. A differenza dell'emoji di Babbo Natale, Mx. Claus non ha né barba né baffi.

Copia

Keywords: babbo natale, festa, natale

Codepoints: 1F385

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )