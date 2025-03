Os emojis Papai Noel e Mamãe Noel retratam os tradicionais personagens natalinos responsáveis por alegrar crianças de todas as idades na época natalina. Papai Noel e Mamãe Noel são provavelmente os habitantes mais famosos do Pólo Norte. Eles, junto com seus elfos de férias, renas mágicas e trenós voadores são responsáveis por entregar presentes para as crianças que entraram na “lista dos bons” do Papai Noel.

O emoji do Papai Noel mostra um homem mais velho de barba branca, usando um gorro vermelho. Algumas versões do emoji do Papai Noel também mostram a parte superior do traje vermelho do Papai Noel. O emoji do Papai Noel está disponível em uma variedade de tons de pele, trazendo o espírito da diversidade para a temporada de festas.

O emoji da Sra. Claus retrata uma mulher mais velha usando óculos e um gorro vermelho de aparência quente com detalhes em branco. Algumas versões do emoji da Sra. Claus mostram um visco afixado no chapéu. Este emoji, assim como o Papai Noel, está disponível em vários tons de pele.

Além do emoji masculino do Papai Noel e do emoji feminino da Sra. Claus, há também um emoji que representa um personagem neutro de gênero conhecido como Mx. Noel. O honorífico “Mx” é usado quando alguém não se identifica como sendo de um gênero específico. O emoji de Mx. Claus retrata o rosto de uma pessoa idosa sem gênero, com cabelos brancos ou grisalhos, usando um chapéu semelhante ao do Papai Noel. Ao contrário do emoji de Papai Noel, Mx. Claus não tem barba nem bigode.

Copiar

Keywords: comemoração, natal, noel, papai noel

Codepoints: 1F385

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )