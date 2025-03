O emoji de fada mostra uma criaturinha mágica em pleno voo com um corpo arqueado, asas brancas e uma varinha mágica com uma estrela na ponta. A fada do homem, a fada da mulher e a fada de gênero neutro exibem uma variedade de cabelos e roupas coloridas. Às vezes, a única explicação razoável para eventos milagrosos em sua vida é a intervenção divina de Sininho. Envie a fada para seus amigos quando quiser lembrá-los de como a amizade deles é mágica para você.

Keywords: fada

Codepoints: 1F9DA

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )