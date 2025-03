Ang fairy emoji ay nagpapakita ng isang mahiwagang maliit na nilalang sa kalagitnaan ng paglipad na may arko na katawan, puting pakpak at isang magic wand na may bituin sa dulo. Ang lalaking engkanto, babaeng engkanto, at neutral na engkanto sa kasarian ay may iba't ibang kulay na buhok at pananamit. Minsan ang tanging makatwirang paliwanag para sa isang mahimalang pangyayari sa iyong buhay, ay ang devine intervation ng Tinkerbell. Ipadala ang diwata sa iyong mga kaibigan kapag gusto mong ipaalala sa kanila kung gaano kataka-taka ang kanilang pagkakaibigan sa iyo.

Keywords: diwata, oberon, puck, titania

Codepoints: 1F9DA

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )