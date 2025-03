Ang Nazar amulet ay may mahaba at detalyadong kasaysayan na nakapalibot dito. Pangunahing isinusuot ng mga mapamahiin, ang pangunahing layunin nito ay iwasan ang "Evil Eye" na isang sumpa, o isang jinx na sinadya upang magdulot ng pinsala o pinsala sa isang indibidwal. Ang amulet ng Nazar ay karaniwang isinusuot bilang isang palawit, lalo na sa loob ng maraming kultura sa gitnang silangan at ang matingkad at mala-mata nitong disenyo ay parehong nakakatakot at maganda. Ang emoji na ito ay pinakamahusay na ipinadala sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang balaan sila tungkol sa mga nakakalason na tao o sitwasyon.

Keywords: agimat, anting-anting, charm, nazar, nazar amulet, talisman

Codepoints: 1F9FF

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )