Ang mga emoji ng Santa Claus at Mrs. Claus ay naglalarawan sa mga tradisyonal na karakter ng Pasko na responsable sa pagbibigay ng kagalakan sa mga bata sa lahat ng edad sa panahon ng Pasko. Si Santa at Gng. Claus ay marahil ang pinakatanyag na mga naninirahan sa North Pole sa buong mundo. Sila, kasama ang kanilang masisipag na holiday elf, mahiwagang reindeer, at flying sleigh ay may pananagutan sa paghahatid ng mga regalo sa mga bata na nakapasok sa "magandang listahan" ni Santa.

Ang Santa emoji ay naglalarawan ng isang matandang lalaki na may puting balbas, na may suot na pulang medyas na sumbrero. Ipinapakita rin ng ilang bersyon ng Santa emoji ang itaas na bahagi ng pulang suit ni Santa. Available ang Santa emoji sa iba't ibang kulay ng balat, na nagdadala ng diwa ng pagkakaiba-iba sa kapaskuhan,

Ang Mrs. Claus emoji ay naglalarawan ng isang matandang babae na may suot na salamin at isang mainit na pulang bonnet na may puting trim. Ang ilang bersyon ng Mrs. Claus emoji ay nagpapakita ng mistletoe na nakakabit sa sumbrero. Ang emoji na ito, tulad ng Santa, ay available sa iba't ibang kulay ng balat.

Bukod sa lalaking Santa emoji at babaeng Mrs. Claus na emoji, mayroon ding emoji na kumakatawan sa isang gender neutral holiday character na kilala bilang Mx. Claus. Ang "Mx" na parangal ay ginagamit kapag ang isang tao ay hindi natukoy bilang isang partikular na kasarian. Ang emoji ni Mx. Inilalarawan ni Claus ang mukha ng isang hindi kasarian na mas matandang tao, na may puti o kulay-abo na buhok, na may suot na sumbrero na katulad ng kay Santa. Hindi tulad ng Santa emoji, Mx. Si Claus ay walang balbas o bigote.

