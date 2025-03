Nagsisimula na itong magmukhang Pasko. Ang Christmas tree na emoji ay sumisimbolo sa isang pangunahing Kristiyanong holiday. Ang emoji ng Christmas tree ay nagpapakita ng berdeng puno na pinalamutian ng mga Christmas light at isang bituin sa itaas. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang Pasko, oras ng bakasyon, mga pagtitipon ng pamilya, Santa, mga regalo, at kagalakan. Karaniwang nagbibigay ang Pasko ng kaligayahan, pamilya, at saya kaya ang emoji na ito ay umaangkop sa mga damdaming ito. Halimbawa: Isang buwan lamang hanggang Pasko. Tatay, kailan tayo nagdedecorate ng 🎄

Keywords: christmas, christmas tree, holiday, pasko

Codepoints: 1F384

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )