Ang Bituin ni David ay ang pangunahing simbolo ng Hudaismo. Ang bituin na ito ay matatagpuan sa maraming kultura ng mga Hudyo. Ang Star of David emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na hugis na may 6 na tulis na bituin sa gitna nito. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang Judaism, Hanukkah, relihiyon, at mga banal na lugar tulad ng Israel. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong magpadala ng relihiyosong mensahe o pag-usapan ang tungkol sa isang banal na lugar tulad ng isang Sinagoga. Halimbawa: Maligayang Hanukkah Jim! ✡️ 🕎

Kopya

Keywords: bituin, david, hudyo, jew, jewish, relihiyon, star of david

Codepoints: 2721 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )