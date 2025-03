Hindi pa tapos ang oras. Tuloy lang. Ang hourglass not done emoji ay nagpapakita ng isang orasa na may buhangin na pumupuno sa ibabang kalahati. Habang tumatakbo ang oras, hindi pa tapos ang oras. Gamitin ang emoji na ito kapag sinasabi sa isang tao na kailangan nilang magmadali o magmadali upang magawa ang isang bagay. Nauubos ang oras!