Ang emoji ng Wheel of Dharma ay naglalarawan ng isang purple na kahon na may puting simbolo ng Buddhist na kahawig ng manibela ng barko sa loob nito. Ang simbolo ay nangangahulugang "kung ano ang itinatag o matatag," at ginagamit bilang simbolo ng batas. Gamitin ang emoji ng Wheel of Dharma kapag nakikipag-usap tungkol sa mga paniniwala o relihiyon sa pangkalahatan.

Kopya

Keywords: buddhist, dharma, gulong, gulong ng dharma, relihiyon

Codepoints: 2638 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )