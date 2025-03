Ang dotted six-pointed star emoji na ito ay isang simbolo ng Shaktona sa mga relihiyong Hindu at itinatampok sa puti laban sa isang purple na kahon. Gamitin ito sa anumang sitwasyon kung saan pinag-uusapan mo ang tungkol sa iba't ibang relihiyon o tungkol sa Hinduismo at ang pagsasama ng Shiva at Shakti sa pananampalatayang ito.

Kopya

Keywords: bituin, david, hudyo, judaism, relihiyon, six-pointed star na may tuldok, tuldok

Codepoints: 1F52F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )