Maligayang hanukkah! Paglabas ng menorah, bakasyon na. Ang menorah emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may puting simbolo ng isang menorah sa gitna. Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang menorah emoji ay kumakatawan sa simbolo ng Jewish holiday Hanukkah. Ang isang menorah ay may 9 na kandila. Ang kandila sa gitna ay ginagamit upang sindihan ang iba pang 8 kandila bawat gabi ng 8 araw na holiday. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang Judaism, Hanukkah at ang mga holiday. Halimbawa: Pupunta kami sa bahay ng tiya mo para sindihan ang 🕎

Keywords: hudyo, judaism, judaismo, kandelabra, menorah, relihiyon

Codepoints: 1F54E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )